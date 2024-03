Nella giornata di ieri, è arrivata la sentenza sul caso Acerbi, che ha visto l’assoluzione del difensore dell’Inter. Una notizia che ha subito provocato la reazione contrariata del Napoli, che si è espressa contro il parere del Giudice sportivo, tirando in ballo anche la Lega Serie A.

Il club ha affermato di non voler più partecipare alle iniziative contro il razzismo, considerate un evidente sintono di ipocrisia. Una posizione forte, che dovrebbe essere avvallata anche dai fatti. Infatti, nella prossima gara contro l’Atalanta, la squadra non scenderà in campo con la patch anti-razzismo prevista dalla Lega. Lo ha comunicato il responsabile del marketing del Napoli.