Caso Eriksen, Marianella attacca Conte: “Mourinho non commetterebbe mai un errore simile”

Massimo Marianella, noto giornalista e telecronista, durante la cronaca per Sky di Tottenham-Arsenal, derby di Londra vinto dagli Spurs di José Mourinho per 2 a 0, si è lasciato andare ad una considerazione personale che pare una critica, nemmeno troppo velata, ad Antonio Conte per il trattamento riservato a Christian Eriksen.

Marianella infatti ha detto, riferendosi al mancato utilizzo durante la partita di Gareth Bale: “Mettere un giocatore importante come Bale al novantesimo sarebbe un errore e una mancanza di rispetto che un allenatore attento come Mourinho non commetterebbe mai”.

