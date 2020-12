Caso Gomez-Gasperini, il tecnico pone fine alla querelle: “Da parte mia basta”

Gian Piero Gasperini dice basta. Nella corso della conferenza stampa volta a presentare la sfida dell’Atalanta contro la Juventus di domani, il tecnico della formazione bergamasco è tornato sulla querelle con Alejandro Gomez.

Queste le parole dell’allenatore ex Inter: “Voi fate le vostre considerazioni, da parte mia basta“, le sue parole. Gasperini ha poi aggiunto: “Domani incontriamo la Juve. C’è da parlare da Gollini a Zapata, ma anche per rispetto loro”

Sulla possibilità della convocazione de El Papu per la gara dell’Allianz Stadium: “Da parte mia non cambia nulla. Se non ci sono altri tipi di problemi”, ha concluso.

Per cercare di trovare un punto d’incontro, la dirigenza del club nerazzurro e l’agente del trequartista 32enne argentino, Giuseppe Riso, si incontreranno nel fine settimana. Qualora Gomez dovesse lasciare Bergamo, alla finestra ci sarebbero diversi club, tra cui l’Inter.

Presenti nella corsa anche Juve, Milan e Roma. Viva anche la pista estera, soprattutto francese. Al Paris Saint Germain Angel Di Maria potrebbe essere la chiave per un eventuale trasferimento all’ombra terra Torre Eiffel.

