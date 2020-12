CdS – Inter, programmi per la prossima stagione: la rosa sarà ringiovanita. Spazio a giocatori affamati e leader

Le scorie dell’eliminazione dalla Champions League continuano a farsi sentire. Scorie che portano soprattutto a valutazioni, per il presente, l’imminente futuro e quello un po’ più lontano. La valutazione principale è che la rosa sia ricca ed abbondante, forse troppo per essere in competizione solamente in due competizioni.

Ecco allora che qualcuno a gennaio possa fare le valigie. Il grande esodo, però, sarà in ottica della prossima stagione, scrive il Corriere dello Sport.

Per la stagione ventura, la dirigenza dell’Inter sta infatti pensando a sfoltire la rosa. L’intento della dirigenza nerazzurra è infatti quello di ringiovanire la squadra con la cessione di quei giocatori che da anni vestono la maglia interista. Al loro posto si cercheranno profili di giocatori “affamati” e “giovani”. Intanto, però, meglio concentrarsi sul presente.

