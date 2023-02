Champions League 2022/2023: l’analisi di Inter-Porto

La Champions League 2022/2023 entra nel vivo con gli ottavi di finale a partire dal 14 febbraio prossimo

La Champions League 2022/2023 entra nel vivo con gli ottavi di finale a partire dal 14 febbraio prossimo. Da prendere in esame un match in particolare: Inter-Porto. Per i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi potrebbe rivelarsi ostico lo scontro con i portoghesi, soprattutto al ritorno fuori casa, in programma il 14 marzo. L’andata, invece, è prevista il 22 febbraio allo Stadio San Siro di Milano, e lì Lautaro Martinez e compagni dovranno essere abili nel portarsi quanto più avanti possibile nel punteggio. Per comprendere al meglio le insidie e chi è realmente favorita tra Inter e Porto, ecco l’analisi del match valido per gli ottavi di Champions.

Inter-Porto: chi è la favorita? — Solitamente per una squadra è favorevole giocare la prima partita fuori casa, per poi concludere il turno tra le mura domestiche. Eppure, nel caso specifico dell’Inter, potrebbe essere un vantaggio giocare l’andata a San Siro, con la spinta irrefrenabile dei propri tifosi e dell’atmosfera entusiastica che si verrebbe così a creare. I nerazzurri avrebbero l’opportunità di raddoppiare le proprie energie da mettere sul campo, giocando un match di nervi, concentrazione, qualità offensiva e attenzione difensiva. L’obiettivo primario per l’Inter contro il Porto è di generare un vantaggio tale da affrontare la gara di ritorno con una maggiore serenità, forti di 2 o 3 gol di scarto a dividere gli uomini di Inzaghi dai portoghesi.

Al contempo, il fattore entusiasmo potrebbe far sì che l’Inter si scopra per cercare a tutti i costi di segnare quante più reti possibili. Allora il Porto impiegherebbe al meglio le sue qualità, un giusto mix di forza fisica e di possesso palla concreto, per ripartire in contropiede e far male alla difesa avversaria. D’altronde per l’Inter la difesa quest’anno è un problema: sono 26 i gol subiti in 20 giornate di campionato. In Champions League i nerazzurri hanno saputo imporsi, e hanno eliminato il Barcellona dal girone, assicurandosi il secondo posto dietro il Bayern Monaco. Il Porto, invece, ha totalizzato 12 punti nel gruppo B e si è piazzato come primo solitario, nonostante le due sconfitte rimediate.

Chi passa il turno tra Inter e Porto, secondo i bookmakers — Opinione condivisa da tutti i bookmakers con le loro quote: l’Inter è l’assoluta favorita nel match di Champions League con il Porto. I nerazzurri sono quotati abbastanza bassi, ciò significa che le aspettative inducono fortemente al pensiero di un Inter ai quarti di finale della competizione più ambita in Europa. Dopo tanti anni sarebbe un colpaccio per la squadra di Simone Inzaghi, ma il Porto come ogni anno dimostra di essere un team solido e compatto, anche con qualità. I dati parlano chiaro: da tempo i portoghesi arrivano in Champions e spesso si portano agli ottavi di finale, ma soprattutto in campionato c’è una differenza reti che racconta la realtà del club. In Liga Portugal il Porto è secondo, ma con ben 43 gol segnati e soltanto 11 subiti in 18 gare giocate. Per l’Inter non sarà una gara facile, ma le possibilità di uscirne vittoriosa nel doppio confronto sono alte. Per puntare sul match e approfittare delle quote in singola e in combo ci potrebbe essere maggior guadagno se si decide di registrarsi su tutti i casino con bonus senza deposito, sfruttando al meglio l’incentivo offerto dai siti.

Al momento l’Inter è seconda in campionato con 40 punti, ma a pesare sono le 6 sconfitte subite nelle 20 gare disputate per la Serie A TIM. Nelle coppe si sta dimostrando ancora una volta una squadra determinata a centrare l’obiettivo: semifinale di Coppa Italia raggiunta e ottavi di Champions League agguantati ai danni del Barcellona. Puntare sull’Inter per il passaggio turno potrebbe rivelarsi una giocata piuttosto tranquilla, ma il Porto farà di tutto per rendere la vita complicata ai nerazzurri.