Mercato – L’Inter guarda in Bundesliga per il post Skriniar: piace N’Dicka

Il difensore dell'Eintracht Francoforte è in scadenza di contratto e, in Spagna, viene accostato ai nerazzurri

C'è la tregua tra l' Inter e Skriniar , ma la sostanza non cambia: lo slovacco se ne andrà a parametro zero a fine stagione. I nerazzurri, pertanto, hanno bisogno di un sostituto all'altezza. L'occasione giusta potrebbe arrivare dalla Bundesliga .

Secondo il sito spagnolo Fichajes.net, Evan N'Dicka rappresenterebbe un obiettivo concreto per l'Inter. Il 23enne francese è tra i migliori difensori del campionato tedesco e, soprattutto, ha il contratto in scadenza con l' Eintracht Francoforte .

L'Inter, allora, potrebbe acquistare N'Dicka a costo zero , garantendosi un giocatore ancora giovane, di grande prospettiva e pronto al salto in un grande club. Per farlo, però, i nerazzurri dovranno superare la concorrenza di molti grandi club europei.

N'Dicka rappresenta un profilo di valore, ma la concorrenza da superare richiede di muoversi in anticipo, per evitare aste complesse per le casse interiste. Sul francese, gli unici dubbi sono rappresentati dall'incognita del salto in una grande squadra e dal suo essere di piede mancino. Il classe 1999 ha sempre giocato spostato sulla sinistra del campo, caratteristica che non lo renderebbe ideale per il ruolo di sostituto di Skriniar.