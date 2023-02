Cds – Infortunio Correa, stiramento non banale: out 4-5 settimane

L'avventura di Correa all' Inter prosegue la sua china negativa. Il Tucu si è infortunato di nuovo prima del derby: distrazione del muscolo della coscia destra, come riportato ieri dal sito ufficiale del club .

L'Inter non ha comunicato l' entità dell'infortunio . Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, l'argentino ha subito uno stiramento serio, non banale, che potrebbe tenerlo fuori dal campo per almeno 4-5 settimane .

Per quanto non sia ben visto da buona parte del tifo interista, va riconosciuta a Correa una buona dose di sfortuna. Certo, la tendenza a infortunarsi con costanza deve far sorgere delle riflessioni sul suo valore atletico, ma, al tempo stesso, non può non rappresentare una parziale attenuante.