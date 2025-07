Biasin: “Una cosa del mercato dell’Inter mi ha stupito”

Fabrizio Biasin ha commentato la gestione del mercato in entrata dell’Inter in occasione del suo ultimo intervento su Cronache di Spogliatoio. Il giornalista, sempre ben informato sulle vicende del club nerazzurre, si è detto sorpreso degli investimenti programmati dalla società per questa estate, dopo aver già sborsato 70 milioni di euro nei nuovi acquisti.

Dopo aver regalato a Cristian Chivu i primi tre colpi – Sucic, Luis Henrique, Bonny oltre al riscatto dalla Roma di Zalewski – l’Inter sta infatti lavorando con grande convinzione sul colpo Lookman, per il quale si prevede una spesa di circa 50 milioni. Come se non bastasse, non è ancora tramontata la pista che porta a Giovanni Leoni, altro obiettivo molto costoso per la difesa.

Queste le parole di Biasin: “L’andamento del mercato mi stupisce molto. Sono stati impegnati circa 70 milioni, con 40 o più di Lookman sei già a 110 e si parla anche di Leoni. Arriveresti a cifre che l’Inter di Inzaghi non ha minimamente neanche sfiorato, addirittura si faceva tutto sempre a zero. Questa cosa sta sorprendendo anche me, poi continuo a pensare che da qualche parte devi rientrare. Non so se possano bastare le cessioni dei giocatori minori. Nel frattempo hai fatto una decina di milioni da Stankovic, un’altra decina da Buchanan. Un po’ di qua e un po’ di là, una cinquantina di milioni riesci a portarla a casa. Bastano per coprire tutto quello che vuoi fare? Mi sorprenderebbe”.