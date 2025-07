Pericolo Lookman: affondo di un altro club con l’Atalanta

Il grande obiettivo di mercato per l’Inter in questa fase della finestra estiva è certamente Ademola Lookman. Come riportato da Alfredo Pedullà, la dirigenza nerazzurra non è intenzionata a prolungare ancora di molto questa trattativa con l’Atalanta e avrebbe infatti fissato una precisa deadline per chiudere.

Tuttavia, questo non sembra essere l’unico pericolo presente nella strada che porta il calciatore nigeriano verso Appiano Gentile. C’è infatti anche una concorrente forte che vuole strappare Lookman all’Inter e lo può fare grazie ad una cessione che ha appena portato liquidità nelle casse e anche spazio in rosa da riempiere.

Si tratta dell’Atletico Madrid che ha venduto Lino e, secondo quanto scritto dai colleghi di TMW, potrebbe presto affondare il colpo con l’Atalanta per prendersi Lookman. Il club bergamasco sarebbe certamente più felice di cedere il suo numero 11 all’estero piuttosto che all’Inter ma il nigeriano ha dato priorità a Marotta.