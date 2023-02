Gds – Lautaro Martinez vale 100 milioni, ma l’Inter non vuole cederlo

Sotto questo valore non è possibile intavolare una trattativa per il suo cartellino. L'Inter, comunque, non ha intenzione di cederlo al momento attuale e, di sicuro, Lautaro Martinez è all'ultimo posto nella lista dei giocatori sacrificabili.

In questo momento, pensare che l'Inter voglia privarsi di Lautaro Martinez è ai limiti della follia. Il Toro rappresenta il presente e il futuro dei nerazzurri. Nelle ultime partite poi, con la fascia da capitano al braccio, si è caricato su di sé tante responsabilità. Una dimostrazione di carattere e attaccamento da non sottovalutare.

Tuttavia, 100 milioni di euro rappresentano una cifra da capogiro. L'Inter non vuole privarsi di Lautaro, è chiaro. Al tempo stesso, è difficile non tenere quantomeno conto di un'eventuale offerta di quel valore. Rifiutarla vuol dire avere una forza economica e progettuale non indifferente. Per un giocatore come il Toro è necessario farle valere entrambe.