Champions League – Il Real Madrid riprende il Borussia M allo scadere! Shakhtar in testa al girone B

Le prime due giornate del girone B di Champions League sta regalando continue sorprese. Le due iniziali favorite e prossime avversarie, Inter e Real Madrid, non riescono ancora a trovare la vittoria. I nerazzurri anche questa sera non vanno oltre il pareggio sul campo dello Shakhtar Donetsk e sono ora a quota 2 punti in classifica, così come il Borussia Mönchengladbach che a 5 minuti dalla fine era in vantaggio per 2-0 sul Real Madrid, prima di subire la rimonta che potrà essere decisiva.

La doppietta di Marcus Thuram – una rete per tempo – viene rimontata dalla squadra di Zidane grazie alle reti di Benzema e Casemiro. Ora la doppia sfida all’Inter in programma martedì prossimo alle 21 e mercoledì 25 novembre a San Siro.

I RISULTATI

Shakhtar Donetsk-Inter 0-0

Borussia Mönchengladbach-Real Madrid 2-2 (33′, 58′ Thuram; 87′ Benzema, 93′ Casemiro)

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

Shakhtar Donetsk 4 Inter 2 Borussia Mönchengladbach 2 Real Madrid 1

IL PROSSIMO TURNO

Shakhtar Donetsk-Borussia Mönchengladbach, martedì 3 novembre ore 18:55

Real Madrid-Inter, martedì 3 novembre ore 21:00

