Shakhtar-Inter, Biasin dà colpa alla sfortuna: “Partita dominata”

Fabrizio Biasin è intervenuto con un video per SportMediaset commentando il pareggio senza reti tra Shakhtar Donetsk e Inter.

“L’Inter ha dominato la gara creando tantissime occasioni: due traverse, un gol clamoroso fallito da un metro da Lautaro Martinez e un rigore non dato su Lukaku. I nerazzurri hanno imposto il proprio gioco a Kiev, ma portano a casa un solo punto e con un pareggio in Champions non si va lontani”.

“È difficile prendersela con qualcuno in particolare: l’Inter ha giocato molto bene, forse è mancata la giusta determinazione, soprattutto nei cambi. Ora bisogna vincere il resto delle partite, non è impossibile; c’è bisogno solamente di un po’ più di fortuna”.

