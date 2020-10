Social – La carica di D’Ambrosio: “Tristi per non aver vinto, ma non molliamo!”

L’Inter ci prova – soprattutto nel primo tempo – crea tante occasioni e prende anche due traverse ma non riesce a sfondare il muro eretto per 90 minuti dallo Shakhtar Donetsk. 0-0 il risultato finale a Kiev, con gli ucraini che ora sono in testa al girone B con 4 punti.

Al termine del match sul suo account Instagram Danilo D’Ambrosio suona la carica soprattutto per i prossimi impegni: “Siamo scesi in campo solo per vincere! Purtroppo non ci siamo riusciti e questo ci rende molto tristi, ma non molliamo… Lavoreremo ancora di più per raggiungere i nostri obiettivi!”.