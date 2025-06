Chivu infastidito dopo Monterrey-Inter: ecco cosa è successo

Probabilmente sperava in un esordio diverso Cristian Chivu. L’Inter non è andata oltre l’1-1 con il Monterrey, nella prima gara del Mondiale per Club, mostrando come ci sia ancora molto lavoro da fare per ottenere risultati migliori.

Ad ammetterlo è stato lo stesso tecnico nerazzurro nel post-partita. Questa la sua risposta ai giornalisti nella pancia del Rose Bowl di Pasadena, in merito all’andamento della gara:

“L’Inter ha fatto il massimo, il meglio di quel che aveva oggi dentro. Non cerco scuse, ma in questo momento abbiamo poche energie, con quello che abbiamo subito siamo andati un po’ in difficoltà, ma in generale è stata comunque una buona prova”.

A indispettirlo, però, come racconta il Corriere dello Sport, sarebbero state la domanda di un giornalista messicano, che ha chiesto al tecnico se provasse vergogna per aver ottenuto solo un pareggio contro il Monterrey. Immediata la netta risposta di Chivu:

“Noi non ci vergogniamo mai di quello che facciamo in campo, anche perché il calcio non è sempre quello che è scritto sulla carta”.