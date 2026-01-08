Chivu meglio di Inzaghi, l’Inter cresce in classifica e nel gioco

Cristian Chivu ha impresso la sua impronta sull’Inter, migliorando i risultati rispetto alla scorsa stagione. Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, ha sottolineato come il tecnico abbia mantenuto la promessa fatta a inizio anno: non cambiare, ma aggiungere. I 42 punti conquistati con una gara da recuperare rappresentano già un piccolo ma significativo passo avanti rispetto all’ultima annata di Simone Inzaghi. Se i nerazzurri dovessero vincere il recupero contro il Lecce, rinviato per le finali di Supercoppa Italia, il vantaggio salirebbe a 4 punti.

Le modifiche più evidenti nel gioco derivano dall’impiego di Akanji e Bisseck, difensori rapidi e dinamici, e dalla crescita di Zielinski, capace di cambi di direzione sul posto. Come evidenziato da Zazzaroni, questa Inter ragiona maggiormente pur conservando la stessa potenza d’urto quando decide di imporre il proprio ritmo. Lautaro lavora molto in costruzione, anche quando non è in coppia con Pio Esposito. Si avverte però l’assenza di Dumfries: Luis Henrique non ha la spinta propulsiva né la vocazione al gol dell’olandese.