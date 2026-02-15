Chivu: “Kalulu tocco leggero, ma Bastoni non simula”

Dall’episodio che ha portato al cartellino rosso di Kalulu, alla prima vittoria in uno scontro diretto di questa stagione: ecco le parole di Cristian Chivu ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Juventus.

LA PARTITA – “Vittoria inquinata? Penso ai miei, a quello che è stato il blocco mentale e fisico in questa partita. Forse i due anni senza vincere uno scontro diretto hanno pesato, ho visto questo oggi in campo. Una squadra bloccata, poi hanno messo in campo il cuore e la qualità individuale e fortunatamente l’abbiamo portata a casa al 90′. Dovevamo comunque gestirla meglio, mi prendo quanto di buono fatto perché oggi era davvero importante vincere”.

ESPULSIONE KALULU – “Per me è un tocco leggero, ma allo stesso tempo un giocatore ammonito deve evitare certi gesti che possono mettere in difficoltà l’arbitro. Io l’ho fatto coi miei, parlo di Inter-Liverpool quando me la sono presa col mio difensore che poteva evitare di mettere l’arbitro davanti una decisione, vale lo stesso di Kalulu”.

SCUDETTO – “Percentuali? Zero per cento, l’ho già detto col Sassuolo, il campionato è ancora lungo”.

SCONTRI DIRETTI – “Ho sempre parlato dei miglioramenti che abbiamo fatto dal punto di vista mentale, anche col Napoli abbiamo preso un palo al 94′ e ci sarebbe servito per sbloccarci negli scontri diretti. Oggi ho scelto anche di mettere un altro attaccante per cercare di vincerla, poi viene fuori la qualità di Zielo che tira da fuori area. Questa volta ci è andata bene, l’altra volta abbiamo preso palo, ci prendiamo quello che meritiamo, consapevoli di essere cresciuti molto e stiamo facendo di tutto per portare la stagione a buon fine”.

BASTONI – “Simulazione? E’ un giocatore della Nazionale, non si può mettere in dubbio se sente un tocco sul braccio o sul petto. Io insegno ai miei calciatori di non mettere l’arbitro davanti al dover prendere delle scelte. Ale ha sentito questo colpo dopo aver intercettato un passaggio e poteva nascere qualcosa di importante. Purtroppo si mette in discussione che non fa simulazioni, lui la manata la sente e gli ha impedito di andare in transizione”.