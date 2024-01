“Serie A miglior campionato al mondo”. C’è il riconoscimento UFFICIALE

La Serie A è il miglior campionato al mondo. È quanto emerge dal ranking annuale stilato da IFFHS, Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, organo riconosciuto e autorizzato dalla FIFA che si occupa di stilare classifiche su club e tornei mondiali.

Come si legge sul sito ufficiale, il campionato italiano è stato riconosciuto come il migliore al mondo per la dodicesima volta dall’introduzione di questo ranking, ovvero dal 1991. Al secondo posto ecco la ricchissima Premier League e poi la Liga a chiudere il podio.

Il nostro campionato deve il successo, oltre a un tasso tecnico e una competitività in crescita, anche alle tre finaliste dello scorso anno nelle coppe europee: l’Inter in Champions League, la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference League.