Conte ritrova i nazionali e suona la carica. Il retroscena da Appiano: full immersion di 2 ore e mezza

Antonio Conte ieri è tornato ad avere tutto il gruppo, o quasi, a disposizione dopo la sosta per le Nazionali. Come riportato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro è andato in pressing per due ore e mezza sulla squadra tra riunione tattica, analisi video sul Torino e allenamento in campo.

Una full immersion che ha visto coinvolto tutti i giocatori a disposizione: ogni singolo calciatore, da qui a Natale, dovrà contribuire alla causa nerazzurra.

