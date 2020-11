Inter, per Eriksen si rifà sotto il Bayern Monaco: sul piatto il vecchio pallino di Conte

Domani contro il Torino Christian Eriksen potrebbe avere la grande occasione di trovare una maglia da titolare ma è chiaro che, salvo clamorosi colpi di scena, il destino sembra essere già scritto e nella prossima finestra invernale di mercato le strade tra lui e l’Inter potrebbero dividersi.

La dirigenza nerazzurra potrebbe scambiarlo per arrivare ad un altro centrocampista difensivo, gli intermediari sono al lavoro. Come riportato da Tuttosport, oltre alle ipotesi di scambio con l’Arsenal per Xhaka e con il Psg per Paredes, torna di moda anche la pista Bayern Monaco che potrebbe mettere sul piatto Tolisso.

