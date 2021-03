Covid e Nazionali, Conte è una furia: pressing su società e squadra per tutelare la corsa scudetto

Questa proprio non ci voleva per Antonio Conte. Nel momento più importante della stagione, dopo le 8 vittorie consecutive conquistate in campionato, il tecnico dell’Inter è costretto a fare i conti con l’emergenza coronavirus ad Appiano. Ma non solo, perché ora Conte rischia di dover rinunciare anche a tutti i suoi nazionali.

Oltre il danno, anche la beffa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte spera di non pagare altri dazi alla sosta dopo il recente passato. Su questo punto è stato molto chiaro con società e giocatori, perché lo scudetto passa anche da questi particolari.

L’ATS CI RIPENSA: VIA LIBERA AI NAZIONALI >>>