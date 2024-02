Conte torna in panchina: destinazione impensabile

Fermo da quasi un anno per aver rescisso consensualmente il contratto che lo legava al Tottenham, Antonio Conte con ogni probabilità dalla prossima estate inizierà un nuovo progetto in panchina. Dopo aver rifiutato nei mesi scorsi di subentrare al Napoli, nei confronti del tecnico leccese di certo non mancano le offerte sia in Italia che all’estero.

In Serie A, ad esempio, il nome dell’allenatore viene accostato soprattutto al Milan nel caso in cui dovesse salutare Stefano Pioli a fine stagione. Meno probabile un ritorno alla Juventus o un’avventura alla Roma, ora nelle mani di Daniele De Rossi. Attenzione dunque alla pista estera, dove nelle ultime ore si è diffusa un’indiscrezione che vede protagonista proprio Conte.

Secondo quanto riportato da Sport, l’ex allenatore dell’Inter sarebbe stato offerto al Barcellona come erede di Xavi. Lo spagnolo il prossimo giugno dirà addio e in casa blaugrana si è già aperto il casting per trovare il suo successore. Nonostante vengano dati in vantaggio altri profili come Klopp, Arteta e Thiago Motta, la candidatura del tecnico leccese non va assolutamente sottovalutata.

Conte, secondo il diario spagnolo, avrebbe aperto alla possibilità di approdare al Barcellona, nonostante il suo stile di gioco pragmatico si discosti non poco dalla filosofia del bel gioco inculcata ai propri calciatori sin dalla cantera. Al momento non esiste una vera e propria trattativa con il club blaugrana adesso attento ad altre situazioni. L’altissimo livello rappresentato dall’italiano e l’incredibile capacità di portare le sue squadre al successo, potrebbero però convincere la società catalana ad approfondire questa possibilità.