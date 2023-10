Subito dopo Inter-Bologna scatterà la seconda sosta per le nazionali che vedrà tanti calciatori nerazzurri impegnati in giro per il mondo. Dovrebbero essere 14 gli interisti selezionati, con la possibilità di salire a 15 se Spalletti chiamerà Frattesi che sta rientrando da un infortunio. Oltre alla colonia azzurra composta da Darmian, Bastoni, Barella, Dimarco e Acerbi, saranno impegnati Sommer, de Vrij, Dumfries, Calhanoglu, Thuram, Pavard, Lautaro Martinez, Asllani e Alexis Sanchez. Cuadrado, invece, non volerà in Sudamerica questa volta. In ogni caso, nessun’altra squadra in Serie A avrà così tanti calciatori impegnati in nazionale come l’Inter.