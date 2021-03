CorSera – L’amministratore delegato dell’Inter Marotta ricoverato all’Humanitas per Covid

Da un anno ormai l’Italia, e tutto il mondo, è impegnata in questa guerra contro il Covid-19. Una pandemia che ha cambiato e sta cambiando il nostro modo di vivere, oltre a collezionare migliaia di morti ogni giorno. Lo scorso 25 febbraio l’Inter aveva annunciato la positività al virus di suoi cinque dirigenti, tra cui Piero Ausilio e Giuseppe Marotta.

L’amministratore delegato nerazzurro – come riporta il Corriere della Sera – è ricoverato presso l’Humanitas di Rozzano da qualche giorno, dopo che le sue condizione si erano aggravate a causa della positività. La situazione però – si legge – è in netto miglioramento, così come per Adriano Galliani. Il dirigente del Monza è anche lui ricoverato a causa della positività al Covid presso il San Raffaele di Milano. Un augurio di pronta guarigione ad entrambi da parte della redazione di Passione Inter.

