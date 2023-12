Inter-Bologna, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri cominciano l’avventura nel torneo con l’obiettivo di vincere per il terzo anno consecutivo: l’avversario è subito ostico, essendo la rivelazione della stagione italiana fino a qui. A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Bologna!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-BOLOGNA

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

94′ | Progressione palla al piede per Barella, destro dal limite dell’area che finisce fuori.

92′ | CARLOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSS AUGUSTOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Corner battuto dalla sinistra da Dimarco, Carlos Augusto svetta da solo al centro dell’area e di testa batte Ravaglia! Primo gol nerazzurro per L’Imperatore!

90′ | Comincia il primo tempo supplementare.

1° TEMPO SUPPLEMENTARE

90+6′ | FINISCE QUI, SI VA AI SUPPLEMENTARI

0-0 il risultato finale con un rigore sbagliato da Lautaro Martinez

90+5′ | Sensi si invola palla al piede fino al limite dell’area, tenta un destro a giro ma la palla è alta.

86′ | Dimarco entra ina rea evitando El Azzouzi e Fabbian poi prova un mancino di punta ma Ravaglia allunga in calcio d’angolo.

71′ | Ancora una volta da fuori area – questa volta Carlos Augusto -, ancora una piccola deviazione, ancora palla fuori di centimetri.

68′ | Sinistro da fuori di Lautaro imbeccato da Bisseck, palla alta non di molto.

66′ | Gran destro a giro da fuori di Arnautovic, palla che termina fuori di pochissimo anche dopo una deviazione.

65′ | Calcio di rigore per fallo di mano di Corazza, Lautaro dal dischetto viene ipnotizzato da Ravaglia.

53′ | Clamoroso gol fallito da Arnautovic: Asllani ha rubato palla al limite dell’area servendolo all’altezza del dischetto del rigore. Stop, giocata con la suola a smarcarsi dall’ultimo difensore e sinistro che però finisce clamorosamente fuori.

52′ | Anche Urbanski prova un tiro in girata dal limite dell’area di rigore, palla alta.

50′ | Cross teso dalla sinistra di Bastoni, Frattesi si trova da solo in mezzo all’area ma svirgola col sinistro.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

0-0 il risultato parziale, buon primo tempo dei ragazzi a cui è mancato solo il gol

30′ | Grande spunto sulla sinistra di Carlos Augusto, cross teso in mezzo per Frattesi che cerca di rubare un tempo di gioco con un tiro secco ma Ravaglia risponde con una gran parata.

18′ | Scavetto filtrante di Arnautovic per la sponda di Lautaro, Frattesi si inserisce coi tempi giusti ma viene anticipato di pochissimo.

12′ | Tacco al volo “alla Ibrahimovic” di Fabbian in area, palla che esce non di molto.

11′ | Ci prova anche Asllani da fuori, palla alta.

7′ | Bel destro al volo da fuori area di Klaassen, Ravaglia risponde con una parata plastica.

1′ | Fischia l’arbitro La Penna, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-BOLOGNA

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 14 Klaassen, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro, 8 Arnautovic.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 5 Sensi, 9 Thuram, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 28 Pavard, 32 Dimarco, 41 Akinsanmiro, 42 Agoume, 44 Stabile, 47 Kamate, 49 Sarr, 50 Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.



BOLOGNA (4-2-3-1): 34 Ravaglia; 16 Corazza, 31 Beukema, 26 Lucumi, 22 Lykogiannis; 20 Aebischer, 6 Moro, 56 Saelemaekers, 80 Fabbian, 82 Urbanski; 77 Van Hooijdonk.

A disposizione: 23 Bagnolini, 28 Skorupski, 3 Posch, 8 Freuler, 9 Zirkzee, 11 Ndoye, 14 Bonifazi, 17 El Azzouzi, 19 Ferguson, 29 De Silvestri, 33 Calafiori.

Allenatore: Thiago Motta.



Arbitro: La Penna.

Assistenti: Cecconi, Zingarelli.

Quarto ufficiale: Giua.

VAR: Serra.

Assistente VAR: Mazzoleni.