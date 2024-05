Inter-Lazio, gara valida per la 37a giornata di Serie A. Gli uomini di Simone Inzaghi scendono in campo per l’ultima volta a San Siro in questa stagione. A partire dalle ore 18.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Lazio!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-LAZIO

90′ | Destro da fuori di Sanchez, palla fuori con Provedel in controllo.

87′ | PAREGGIA DUMFRIES!

Cross su punizione dalla destra di Sanchez, Dumfries sul secondo palo anticipa tutti e la mette dentro di testa!

85′ | Ripartenza di Castellanos chiusa miracolosamente da Pavard, sul ribaltamento di fronte cross di Dumfries per Lautaro che di testa trova ancora Provedel sulla sua strada.

78′ | Ultimo cambio Lazio: fuori Gila, dentro Cataldi.

76′ | Ultimi due cambi Inter: fuori Dimarco e Calhanoglu, dentro Buchanan e Sanchez.

72′ | Altro doppio cambio Lazio: fuori Kamada e Zaccagni, dentro Luis Alberto e Felipe Anderson.

71′ | Destro da fuori area di Guendouzi, palla a lato.

65′ | Doppio cambio Lazio: fuori Pellegrini e Rovella, dentro Hysaj e Guendouzi.

63′ | Triplo cambio Inter: fuori Bastoni, Darmian e Mkhitaryan, dentro Carlos Augusto, Dumfries e Frattesi.

62′ | Vecino lotta al limite dell’area, si libera per il sinistro e calcia a fil di palo.

59′ | Colpo di testa di Lautaro da calcio d’angolo, palo pieno!

58′ | Inserimento coi tempi giusti di Barella che stacca di testa a centro area, Provedel risponde ancora presente.

52′ | Ammonito Casale per un fallo su Acerbi.

49′ | Missile da fuori area di Calhanoglu, palla che scende all’improvviso ma non abbastanza e termina alta.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+1′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

0-1 il risultato parziale, gol di Kamada.

35′ | Altro errore in costruzione, stavolta di Calhanoglu, che lancia Kamada: filtrante per Zaccagni in posizione defilata e seguito da Pavard, destro forte ma palla sull’esterno della rete.

32′ | GOL DI KAMADA

Rasoterra forte da fuori area del giapponese, Mkhitaryan arriva in ritardo per murare e Sommer non ci arriva: palla all’angolino.

28′ | Dimarco scatenato! Sinistro a giro da fuori area, vola Provedel a toglierla dall’incrocio dei pali.

27′ | Filtrante perfetto di Mkhitaryan per Dimarco, destro da appena dentro l’area sul quale Provedel si distende e mette in angolo.

26′ | Dimarco arriva con un mezzo esterno in corsa da fuori area, palla alta.

14′ | Inspiegabile passaggio sbilenco di Acerbi che lancia Castellanos solo contro Sommer, destro secco respinto dal portierone svizzero.

4′ | Gol di Castellanos annullato dal VAR per fuorigioco.

2′ | Gran filtrante di Lautaro che mette Thuram solo contro Provedel, pronta risposta del portiere parando con il piede.

1′ | Fischia l’arbitro Sacchi, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (3-4-2-1): 94 Provedel; 4 Patric, 15 Casale, 34 Gila; 77 Marusic, 5 Vecino, 65 Rovella, 3 Pellegrini; 6 Kamada, 20 Zaccagni; 19 Castellanos.

A disposizione: 35 Mandas, 59 Renzetti, 7 Felipe Anderson, 8 Guendouzi, 9 Pedro, 10 Luis Alberto, 17 Immobile, 18 Isaksen, 22 Gonzalez, 23 Hysaj, 29 Lazzari, 32 Cataldi.

Allenatore: Igor Tudor.

Arbitro: JUAN LUCA SACCHI.

Assistenti: Bercigli, Palermo.

Quarto ufficiale: Santoro.

VAR: Serra.

Assistente VAR: Aureliano.