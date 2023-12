Inter-Udinese, gara valida per la 15a giornata di Serie A. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi, cercano la vittoria per tornare di nuovo in vetta al campionato. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Udinese!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-UDINESE

90+4′ | FINISCE QUI!

4-0 il risultato finale, gol di Calhanoglu (rig.), Dimarco, Thuram e Lautaro Martinez!

84′ | POKER DI LAUTAROOOOOOOOOOOOOO

Il Toro non ci sta ad uscire a bocca asciutta! Strappa palla a centrocampo, conduce fino al limite dell’area e scaraventa un destro all’angolino!

71′ | Carlos Augusto di testa, Silvestri para centrale.

67′ | Gol annullato a Lucca per fuorigioco.

59′ | Slalom dalla sinistra per Payero che poi calcia alto.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+2′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

3-0 il risultato parziale, gol di Calhanoglu (rig.), Dimarco e Thuram!

46′ | Altra transizione nerazzurra guidata da Dimarco, cross perfetto per Lautaro che però al volo mette a lato di pochissimo.

44′ | E SONO TRE CON MARCUS THURAAAAAAAAMMMMM

Dimarco a rimorchio per Mkhitaryan, sinistro morbidissimo per Thuram che deve solo appoggiare in rete!

42′ | RADDOPPIA DIMARCOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Recupero palla immediato di Lautaro Martinez e Calhanoglu, palla allargata per Dimarco che con un sinistro fortissimo supera Silvestri!

36′ | LA SBLOCCA CALHANOGLUUUUUUUUUUUUUUUUU

Hakan infallibile dal dischetto! Rigore causato da un fallo di Nehuen Perez per una lieve trattenuta su Lautaro Martinez

24′ | Missile di Calhanoglu da fuori area, palla fuori di poco.

20′ | Altro bello scambio sulla sinistra con Mkhitaryan che lancia Bastoni, cross per Thuram che di testa mette alto.

15′ | Buono spunto di Samardzic dalla destra, cross teso per Pereyra che col destro calcia a lato di poco.

12′ | Grande scambio Darmian-Bisseck che porta il tedesco ad un cross a rimorchio per Dimarco, destro di prima e miracolo di Silvestri.

10′ | Gran girata di testa di Lautaro su cross di Dimarco, la palla si stampa sul palo pieno.

1′ | Fischia l’arbitro Di Bello, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-UDINESE

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck,15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 42 Agoumé, 44 Stabile, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri; 18 Perez, 27 Kabasele, 13 Joao Ferreira; 2 Ebosele, 24 Samardzic, 11 Walace, 32 Payero, 33 Zemura; 37 Pereyra, 17 Lucca.

A disposizione: 40 Okoye, 93 Padelli, 3 Masina, 4 Lovric, 5 Guessand, 6 Zarraga, 8 Quina, 12 Kamara, 15 Ake, 16 Tikvic, 19 Ehizibue, 21 Camara, 26 Thauvin, 31 Kristensen, 80 Pafundi.

Allenatore: Gabriele Cioffi.

Arbitro: MARCO DI BELLO.

Assistenti: Bottegoni, Di Monte.

Quarto ufficiale: Prontera.

VAR: Mazzoleni.

Assistente VAR: Abbattista.