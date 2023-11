Juventus-Inter, gara valida per la 13a giornata di Serie A. All’Allianz Stadium, gli uomini di Simone Inzaghi, cercano la quinta vittoria consecutiva in campionato, che permetterebbe di staccare i bianconeri in classifica. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Juventus-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI JUVENTUS-INTER

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

90+4′ | FINISCE QUI!

1-1 il risultato finale, dopo una ripresa scarica di emozioni, gol di Vlahovic e Lautaro Martinez

50′ | Gran tacco di Barella a pescare Mkhitaryan sul lato corto dell’area, cross teso per il mancino di Thuram che però mastica troppo il tiro.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+1′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

1-1 il risultato parziale, gol di Vlahovic e Lautaro Martinez

33′ | PAREGGIA LAUTAROOOOOOOOOOOOOOOOOO

Costruzione ottima partita da Sommer con Thuram che arriva in fascia, cross teso in mezzo e Lautaro anticipa Gatti sul primo palo e batte Szczesny.

27′ | GOL DELLA JUVENTUS, VLAHOVIC

Palla persa in costruzione da Dumfries, Chiesa punta Darmian in uno contro uno, cross teso a rimorchio per Vlahovic che di prima mette dentro.

20′ | Missile da fuori area di Calhanoglu, palla a lato non di molto.

18′ | Colpo di testa di Lautaro, centrale per Szczesny.

15′ | Rigore in movimento per Chiesa che di sinistro sfiora solamente l’incrocio dei pali.

4′ | Cross tagliato di Dimarco su punizione, Thuram spizza di testa ma Szczesny para centrale.

1′ | Fischia l’arbitro Guida, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny, 4 Gatti, 3 Bremer, 24 Rugani; 27 Cambiaso, 16 McKennie, 41 Nicolussi Caviglia, 25 Rabiot, 11 Kostic; 9 Vlahovic, 7 Chiesa.

A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin, 5 Locatelli, 12 Alex Sandro, 13 Huijsen, 14 Milik, 15 Yildiz, 17 Iling-Junior, 18 Kean, 20 Miretti, 47 Nonge.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 44 Stabile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: MARCO GUIDA.

Assistenti: Meli, Alassio.

Quarto ufficiale: Massa.

VAR: Irrati.

Assistente VAR: Meraviglia.