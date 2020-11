Dal Pino assicura: “La Serie A non rischia lo stop”. E sulle ASL: “Abbiamo il protocollo più severo d’Europa”

Il campionato italiano non rischia lo stop nelle prossime settimane: parola del presidente della Lega Calcio, Paolo Dal Pino. Intervenuto sulle frequenze di Gr Parlamento, il numero uno della Lega ha spiegato che non vi è al momento alcuna possibilità che il campionato venga nuovamente interrotto. Per quanto riguarda invece la polemica sollevata nelle scorse settimane in merito alla diversa gestione della quarantena da parte delle ASL in base alla regione di appartenenza, il presidente Dal Pino ha espresso totale fiducia nei confronti del protocollo stilato lo scorso maggio e rivisitato pochi mesi fa.

Questo il suo intervento rilanciato su Calcio&Finanza: “Rischio stop per la Serie A? Non vedo alcun motivo che possa portarci ad interrompere il campionato. Uniformare le ASL? Abbiamo il protocollo più severo d’Europa, concordato e approvato dal Ministero della Sanità. L’abbiamo sempre rispettato e laddove ci sono stati dei dubbi c’è la Procura che indaga. Da maggio abbiamo ricominciato in modo esemplare e inoltre abbiamo chiesto alla Federazione medico sportiva di proporci un protocollo se possibile ancor più severo. Più di così non possiamo fare”.

