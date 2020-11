Mercato – Anche il Napoli su Emerson Palmieri: è sfida all’Inter. Il giocatore vuole tornare in Italia

E’ il privilegio dei calciatori scontenti ma quantomeno forti, e funziona così: nelle settimane passate ad allenarsi con il proprio club senza giocare – o giocando poco – si sopporta, si tace, si somatizza. Poi, però, appena arriva la convocazione in Nazionale, ci si piazza davanti a un microfono e si lancia qualche segnale. L’ultimo episodio di questo genere, in ordine cronologico, dopo i casi (diversissimi) di Eriksen e Luis Alberto, è quello di Emerson Palmieri, che dal ritiro dell’Italia ha dichiarato: “Mi piacerebbe tornare”, con riferimento al campionato italiano. E l’edizione odierna del Corriere dello Sport fornisce interessanti novità su di lui.

Si è detto più volte che l’esterno italo-brasiliano piace e non poco ad Antonio Conte che lo ha già allenato al Chelsea, dove Palmieri non sta praticamente più giocando: sono solo quattro le presenze stagionali per lui, di cui appena una da titolare, peraltro in EFL Cup. Tuttavia, il quotidiano romano suggerisce che sul calciatore si sarebbe avventando pure il Napoli, intenzionato a concorrere con l’Inter per il calciatore: l’ipotesi è quella di un prestito secco semestrale, con riserva per discuterne – a fine stagione – l’eventuale permanenza in Campania. Un’operazione di mercato alla Bakayoko, e non resta che da capire se l’Inter vorrà operare una contromossa, o se se ne chiamerà fuori.

