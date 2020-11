CdS – Inter con l’incognita Kolarov contro il Torino. Condizioni da valutare, si scalda Ranocchia

Non è assolutamente certa la presenza di Aleksandar Kolarov nella difesa nerazzurra, in vista della gara contro il Torino in programma domenica 22 novembre. Nonostante sia stato rispedito ad Appiano Gentile dopo essere rimasto in panchina per tutto il corso del match tra Serbia e Scozia, l’ex Roma non è infatti al meglio della forma, in seguito all’infortunio che aveva accusato poche ore prima della sfida contro l’Atalanta e che gli aveva difatti impedito di partire per Bergamo.

Come ribadito questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Conte sta cercando di valutare per bene le condizioni del calciatore prima di prendere una scelta per il match contro il Torino, per far rifiatare eventualmente Bastoni in vista dell’impegno successivo in Champions League contro il Real Madrid. Eventualmente, il tecnico leccese potrebbe nuovamente lanciare dal primo minuto Andrea Ranocchia che tanto bene ha fatto in questa stagione quando è stato chiamato in causa.

