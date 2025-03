Dazn: “Ecco cosa ha detto davvero Ederson all’arbitro”

In attesa dell’appuntamento con il Bordocam di Atalanta-Inter, il giornalista di Dazn Davide Bernardi ha anticipato alcuni retroscena del match giocato domenica sera a Bergamo e vinto dai nerazzurri di Simone Inzaghi. Tra questi, come riportato su Calciomercato.com, anche il labiale pronunciato da Ederson e rivolto all’arbitro Massa insieme all’applauso appena prima del secondo giallo e, dunque, dell’espulsione.

Ecco cos’è accaduto davvero: “Su un pressing di Thuram molto aggressivo, Ederson aspetta un fischio che non arriva ed è costretto ad andare in calcio d’angolo, salvo poi immediatamente dopo, protestare e mandare Massa a quel paese. Giallo, il primo. Qui l’assurda coincidenza è che nello spazio di un secondo scarso, applaudono in tre: Thuram fomentato dal proprio pressing, Inzaghi gasato dal suo attaccante e poi Ederson. Il brasiliano però lo fa in faccia a Massa, batte le mani e dice: ‘bravo bravo’. Giallo, il secondo e quindi rosso”.