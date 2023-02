Obiettivo derby: l’Inter si chiude ad Appiano per prepararsi al meglio

Inzaghi e la squadra si incontreranno oggi a pranzo e rimarranno insieme fino a domani

Enrico Traini

Il derby si avvicina e l'aria comincia a farsi più tesa. Domani sera, Inter e Milan si affronteranno di nuovo, a poche settimane dalla Supercoppa. Nessun trofeo in palio, ma per i nerazzurri si tratta di una sfida comunque decisiva. Per vivere con serenità il resto della stagione.

Ecco perché, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra di Inzaghi si ritroverà ad Appiano Gentile all'ora di pranzo, per poi lasciarlo solo domani, alle 18.50, quando sarà ora di dirigersi a San Siro.

Più di ventiquattrore insieme, una sorta di "mini-ritiro" per mantenere alta la concentrazione e per preparare al meglio la gara. L'unico vero allenamento sarà oggi pomeriggio (ore 15), mentre domani la squadra svolgerà un po' di risveglio muscolare e una riunione tecnica, poco prima della partenza per lo stadio.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Dall'opinione generale emerge un'Inter favorita contro il Milan. Ammesso che sia vero, il derby è sempre il derby: una gara nella quale i valori in campo possono essere ribaltati in un attimo e dove la minima disattenzione può costare il risultato finale.

Per questo motivo, la scelta di Inzaghi e del suo staff di rimanere compatti è pienamente condivisibile. Bisogna trovare la giusta concentrazione, per non sottovalutare l'impegno di domani e per provare a replicare l'eccellente prestazione di Riad di qualche settimana fa.

L'Inter non può permettersi un altro passo falso. E di certo non può permettersi di sottovalutare il Milan. Un'ulteriore sconfitta in campionato, specie se dopo una prestazione negativa, lascerebbe ombre pesanti sul resto della stagione. Inzaghi lo sa, e vuole evitarlo.