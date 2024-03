Derby Milan-Inter posticipato, c’è la conferma: ecco la NUOVA data

Manca solamente l’ufficialità, ma sembra proprio che le indiscrezioni circolate nella giornata odierna verranno confermate a breve. Salvo inattesi colpi di scena, il derby Milan-Inter si giocherà il prossimo lunedì 22 aprile alle 20.45. La nota della Lega Serie A, posticipata di 24 ore come segno di rispetto alla scomparsa di questo pomeriggio di Joe Barone, verrà dunque diffusa domani.

Uno slittamento dovuto al calendario del Milan in Europa League, impegnato giovedì 18 aprile nel ritorno dei quarti di finale contro la Roma all’Olimpico. Una scelta, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, presa dalla Lega per consentire ai rossoneri di avere più tempo a disposizione per recuperare tra un match e l’altro.

Rimane ancora un solo nodo legato alla trasmissione del match, considerato che abitualmente lo slot del lunedì sera è condiviso sia da Sky che da Dazn. Trattandosi di un derby tra Milan e Inter, però, Dazn vorrebbe di diritto l’esclusiva dell’incontro e per questa ragione sono ancora in atto i colloqui tra la Lega e le le due emittenti per trovare la migliore soluzione. Domani ne sapremo di più.