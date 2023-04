Reazioni da interista vero. Che Federico Dimarco sia un nerazzurro fino al midollo è risaputo da tempo, ma nel caso se ci fosse ancora qualche scettico basta dare un’occhiata a quanto accaduto nei minuti finali di Inter-Juve. Per la troppa tensione, l’esterno mancino resta girato e non guarda quanto succede in campo, coprendosi il volto con un asciugamano. Un comportamento da vero interista!

Lo stesso Dimarco, autore tra l’altro del gol vittoria, nell’intervista post-gara ha ammesso: “In queste partite non si sa mai, può succedere di tutto fino all’ultimo. Ecco perché ho proferito non guardare”.