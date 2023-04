Simone Inzaghi si è presentato nel post partita di Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia, per commentare il match che sancito la qualificazione alla finale di Roma.

Queste le parole del tecnico nerazzurro:

FINALE – “È stata una bellissima serata e corretta. La mia squadra ha meritato la finale nell’arco delle due partite. Siamo contenti perché volevamo tornare a Roma. Avevamo 10 partite prima di stasera e ne rimarranno 10 e speriamo che ce ne sia un’altra in più. Ci godiamo una grandissima serata insieme ai tifosi e alla società. Bravissimi i ragazzi perché giocare a questi ritmi non è semplice”.

PRESTAZIONE – “Stasera i ragazzi hanno fatto una grandissima gara, perché non abbiamo mai perso un metro contro una squadra con giocatori di grandissima qualità. Siamo rimasti sempre compatti e uniti, alternando momenti dove siamo andati più in alto a prenderli, ad altri in cui siamo rimasti bassi da vera squadra. Quelli che sono entrati hanno fatto la loro parte. Oltre alla finale porto via molte sensazioni ottime”

ACERBI – “Mi sta dando tanto. Con un po’ di fatica, ma alla fine i dirigenti e la società mi hanno accontentato. È un giocatore che conosco, con grandi qualità fuori e dentro il campo. Ci sta dando una grande mano insieme ai suoi compagni. Stasera hanno fatto tutti una grande gara”.

ROSA – “Barella e Lautaro sono due giocatori importantissimi, con qualità fisiche e tecniche elevate. Sarebbe riduttivo però parlare dei singoli. L’importante per me ora è avere tutti i giocatori a disposizione, eccetto Skriniar. Non dimentichiamo che abbiamo fatto 4 mesi senza Lukaku e Brozovic”.

ALLEGRI – “Ci siamo abbracciati e salutati prima della gara perché c’è tanto rispetto e sono tanti anni che ci incontriamo. Non ricordo bene cosa ha detto, ma penso mi abbia fatto i complimenti per l’approdo in semifinale”.