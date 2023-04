Il ritorno della semifinale di Coppa Italia è stata una grande serata per l’Inter. Grazie al successo per 1-0, infatti, i nerazzurri hanno battuto la Juventus, ottenendo l’accesso alla finale di Coppa Italia, la seconda consecutiva. La vittoria di San Siro, inoltre, ha sancito una prima volta storica.

L’Inter, infatti, non aveva mai superato il turno in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Nei 5 precedenti erano sempre stati i bianconeri ad accedere alla finale della competizione. Un’altra grande soddisfazione, dunque, per Inzaghi e la sua squadra.