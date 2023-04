Il ritorno della semifinale di Coppa Italia mette l’Inter di fronte a un solo risultato: la vittoria. A San Siro, contro la Juventus, i nerazzurri ripartono dall1-1 dell’andata e hanno bisogno di una vittoria per accedere alla finale di Roma, del prossimo 24 maggio.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

ONANA 6 – Prima mezz’ora inoperosa, ma è attento sullo squillo dalla distanza di Kostic al 34′.

DARMIAN 6.5 – Approccia la gara con la solita ottima concentrazione ed è preciso nelle chiusure.

ACERBI 6 – La Juventus senza prime punte non lo impegna particolarmente.

BASTONI 6 – Avvio molto aggressivo, con il solito apporto alla manovra offensiva.

DUMFRIES 6.5 – Primo tempo di personalità e voglia: è attento e difesa e si propone con costanza in attacco.

BARELLA 7 – Inventa un cross geniale dopo pochissimi minuti, ma gli attaccanti sciupano. Geniale anche per Dimarco, che sfrutta benissimo il passaggio. Gioca un primo tempo di grande personalità.

CALHANOGLU 7 – Si prende le chiavi del centrocampo nerazzurro e della partita con grande tecnica e precisione.

MKHITARYAN 6.5 – Il più in ombra del centrocampo nella prima mezz’ora, cresce alla distanza e si rivela sempre prezioso con i suoi movimenti tra le linee.

DIMARCO 7 – Si ritrova inaspettatamente davanti a Perin ed è freddissimo a batterlo. Le sue sgroppate sono una risorsa sempre utile.

DZEKO 5.5 – Poco reattivo in area di rigore, dopo un bel cross di Barella. Prova a svariare molto, ma non sempre riesce a trovare i tempi del movimento e della giocata.

LAUTARO MARTINEZ 6 – Non trova il tempo dell’intervento su un grande assist di Barella, ma è in partita e si vede: tanto movimento e pressione costante sui giocatori della Juventus. Tuttavia, non è molto preciso negli ultimi metri.

INZAGHI 7 – Avvio di gara arrembante, che mette subito in difficoltà la Juventus e porta al vantaggio immediato dopo un quarto d’ora. Nel primo tempo nerazzurro manca solo il gol del raddoppio.