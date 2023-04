A pochi minuti dal calcio di inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus, Beppe Marotta, ex dirigente bianconero ora amministratore delegato nerazzuro, ha parlato ai microfoni di Mediaset.

Queste le sue parole:

RENDIMENTO – “Una stagione che stiamo vivendo nella pienezza totale: siamo protagonisti in due competizioni e in campionato abbiamo un piccolo torneo che significa conquistare un quarto posto che è un traguardo molto importante per la società e per il prestigio”.

INZAGHI – “Non siamo a scuola dove ci sono promossi e bocciati. La fiducia è piena e Inzaghi sta facendo un buon lavoro. La discontinuità in campionato è un aspetto negativo, ma la stagione va valutata nella sua pienezza. Abbiamo ancora tempo per rimediare. Nel complesso siamo soddisfatti del lavoro di Inzaghi”.

SQUALIFICA LUKAKU – “Gravina ha preso una decisione saggia che ha riportato giustizia. Poi penso ci sia un regolamento non scritto, etico, al quale tutti, tifosi, giocatori, staff e dirigenza si devono attenere”.

PANCHINA LUKAKU – “Sono scelte che competono all’allenatore ed è giusto rispettarle. Lui è l’unico che decide vedendo i giocatori tutti i giorni. Meglio a partita in corsa? Può darsi. In queste partite poi ci sono anche i supplementari ed è giusto che gli allenatori gestiscano in modo giusto e ponderato. Dall’inizio potrebbe trovare una carica diversa? Non lo so, ma è un professionista e saprà trovare le giuste motivazioni anche a gara in corso”.

POLEMICHE BIGLIETTI – “Mi giunge nuova. Non so bene come i miei collaboratori stiano gestendo la situazione. Noi siamo disposti ad andare incontro ai tifosi, nel rispetto dei regolamenti e delle norme vigenti”.