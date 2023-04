Breve momento di tensione, ma subito rientrato, nel pre-partita di Inter-Juventus. La Curva Nord, infatti, è rimasta mezza vuota e senza alcuno striscione appeso, per un’improvvisa protesta nei confronti della società.

I motivi? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le polemiche sarebbero legate alla vendita dei biglietti per l’Euroderby contro il Milan. La prevendita per la gara di andata, quella che si giocherà in casa dei rossoneri, infatti, non avrebbe previsto la prelazione per gli abbonati, lasciando l’acquisto dei biglietti “libero”. In questo modo, molti abbonati della Curva sarebbero rimasti senza il loro posto solito, acquistati dagli abbonati di altri settori.

In ogni caso, la protesta, arrivata anche alle orecchie di Marotta, è terminata a pochi minuti dal calcio d’inizio, quando gli ultras ha ripopolato il settore, riappendendo i vari striscioni.