Sale sempre più la febbre in vista dei Derby di Champions League tra Inter e Milan previsti per il 10 e 16 maggio. L’obiettivo finale è a portata e i tifosi non vedono l’ora che l’attesa finisca. Un piccolo aiuto in tal senso lo ha dato l’Inter, che ha iniziato oggi la vendita dei biglietti per il match di ritorno del 16 maggio, quello giocato “in casa” dai nerazzurri. Ecco quindi prezzi e modalità di vendita dei biglietti come riportato sul sito ufficiale del club.

“La prima fase prenderà il via alle ore 16.00 di mercoledì 26 aprile e riguarderà gli abbonati alla Serie A 22-23, i quali potranno confermare il loro esatto posto di abbonamento, al miglior prezzo, fino alla mezzanotte di lunedì 1 maggio. Nella giornata di martedì 2 maggio, dalle 10.30 a mezzanotte, sarà invece il turno degli abbonati il cui posto è riservato alla UEFA o alla squadra ospite. Dalle ore 10.30 e fino alla mezzanotte di mercoledì 3 maggio, gli abbonati – anche coloro che hanno già confermato il proprio posto – potranno invece acquistare un massimo di 2 biglietti, scegliendo qualsiasi posto disponibile, in tutti i settori dello stadio.

Giovedì 4 maggio, dalle 10.30 alla mezzanotte dello stesso giorno, la vendita sarà riservata ai soli Soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti per ordine, purché tutti soci attivi alla stagione 2022-23. Dalle ore 10.30 di venerdì 5 maggio sarà il turno dei titolari di tessera SiamoNoi, sottoscritta entro martedì 18 aprile. Potranno acquistare fino a 2 biglietti per transazione fino alla mezzanotte di domenica 7 maggio. La vendita libera degli eventuali biglietti residui inizierà per tutti alle ore 10.30 di lunedì 8 maggio, solo online su inter.it/tickets“.

Questi i prezzi dei biglietti: