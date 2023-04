Se l’Inter ci sarà è ancora tutto da vedere, ma intanto chi ci crede con forte convinzione ed è particolarmente fiducioso può già portarsi avanti. La UEFA, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato le modalità attraverso cui si può acquistare un biglietto per la finale di Champions League, in programma il 10 giugno a Istanbul.

QUELLO CHE BISOGNA SAPERE

Partiamo da una precisazione doverosa: il tagliando tanto desiderato al momento non può essere comprato, ci si può solamente mettere in lista e sperare nella fortuna. Già, perché – ovviamente – non tutti quelli che vorranno partecipare all’appuntamento più atteso della stagione avranno la possibilità di farlo. La capienza dell’Atatürk Olympic Stadium è di 72’000 posti, di cui 47’200 saranno a disposizione dei tifosi e del pubblico generico. Di cui questi, però, 20’000 spettano a ciascuna delle due squadre finaliste, che potranno decidere liberamente come gestire la vendita. La parte restante invece sarà acquistabile sul sito della UEFA, che allo stesso tempo riserverà una fetta dei tagliandi da distribuire tra la struttura organizzativa locale, dirigenti UEFA, federazioni nazionali affiliate alla UEFA, partner commerciali ed emittenti televisive. Per quanto riguarda la sezione in vendita su Uefa.com, i biglietti non saranno assegnati in base all’ordine di arrivo ma attraverso un’estrazione che verrà effettuata al termine del periodo di richiesta, che si chiuderà alle ore 14 di venerdì 28 aprile. Al momento il sito della UEFA è l’unica via per avere la possibilità di ottenere un biglietto per la finale. Ed è presente pure un dettaglio che può fare particolarmente comodo: nel portale, i richiedenti possono scegliere se partecipare all’estrazione in ogni caso o solo se la loro squadra si qualifica.

Esistono quattro categorie differenti di biglietto, ecco le rispettive fasce di prezzo:

Categoria 4: €70

Categoria 3: €180

Categoria 2: €490

Categoria 1: €690

In caso un richiedente del biglietto venga estratto, verrà avvisato via mail. I possessori dei tagliandi poi dovranno scaricare l’applicazione ufficiale, disponibile per utenti Android e iPhone. Se ci sarà l’Inter è ancora tutto da scoprire: di mezzo c’è una doppia sfida infuocata con il Milan. Ma, volendo, i tifosi particolarmente fiduciosi – e non scaramantici – possono già portarsi avanti e prenotare biglietto e volo direzione Istanbul.