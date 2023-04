VIDEO – Inter-Juventus, Dzeko fa GOL ALLA MILITO, ma l’arbitro annulla!

Inter-Juventus è finita 1-0, anche se la porta di Perin è stata infilata anche in una seconda occasione. Nel secondo tempo, infatti, Edin Dzeko aveva trovato il gol del raddoppio con un gol pazzesco.

Come si può vedere nel video qui sotto, il bosniaco era andato via a Bremer con una giocata “alla Milito”, per poi incrociare con uno splendido diagonale mancino. Per sua sfortuna, Dzeko aveva ricevuto il pallone in posizione di fuorigioco, costringendo l’arbitro Doveri ad annullare la rete. La bellissima giocata rimane.