Dopo l’ultimo match giocato dall’Inter, ecco l’attesissima classifica targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra! Vi ricordiamo come funziona:

Al termine di ogni gara ufficiale pubblicheremo un sondaggio per votare il migliore in campo della partita. Per farlo sarà sufficiente collegarsi e votare, senza doversi registrare;

I punti andranno a costituire la classifica dalla quale al termine della stagione eleggeremo il vincitore del premio MVP of the year – Passioneinter.com.

Grande trionfo in Champions League per l’Inter, che batte il Benfica 2-0 a Lisbona. Il migliore in campo seconda la community è stato proprio l’autore del primo gol, Nicolò Barella, che riavvicina il podio della classifica generale. Bene anche Bastoni, autore dell’assist per il centrocampista (3 punti), e nominato per la prima volta tra i migliori. Mkhitaryan (1 punto), invece, continua la sua marcia verso le zone più alte della graduatoria.

Ecco la classifica aggiornata dell’MVP Passione Inter.

MVP di giornata

Barella 5;

Bastoni 3;

Mkhitaryan 1.

Classifica MVP stagionale

1. Lautaro Martinez – 61 punti

2. Dzeko – 44 punti

3. Onana – 41 punti

4. Barella – 39 punti

5. Calhanoglu – 34 punti

6. Dimarco – 25 punti

7. Darmian – 21 punti

8. Gosens – 18 punti

9. Dumfries – 15 punti

10. Mkhitaryan – 15 punti

11. Acerbi – 13 punti

12. Lukaku – 13 punti

13. Handanovic – 11 punti

14. Asllani – 11 punti

15. Brozovic – 5 punti

16. Bellanova – 4 punti

17. Bastoni – 3 punti

18. Gagliardini – 3 punti

19. De Vrij – 2 punti