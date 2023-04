A San Siro, Inter e Juventus sono pronte a giocarsi l’accesso alla finale di Coppa Italia, dopo che l’anno scorso si sono affrontate per vincere il trofeo. Una partita fondamentale per il destino di Inzaghi, ma anche decisiva dal punto di vista economico. Infatti, oltre al prestigio di prevalere nel Derby d’Italia e alla possibilità di vincere la competizione, in palio ci sono anche parecchi milioni di euro.

Andare a Roma a contendersi la coppa, porterebbe all’Inter un introito di circa 2 milioni di euro, con la possibilità di incassare altri 4.5 milioni in caso di vittoria della Coppa Italia. A questa cifra, però, andrà anche aggiunto l’incasso dello Stadio Olimpico, che le due finaliste divideranno al 50%.

Inoltre, accedere all’ultimo atto della coppa nazionale significherebbe staccare il pass per la nuova Supercoppa italiana (a cui parteciperanno le due finaliste della Coppa Italia e le prime due classificate della Serie A). Il nuovo formato offre un montepremi totale di 23 milioni di euro: la partecipazione garantisce altri 4 milioni di euro subito, mentre altri 7 saranno dati alla squadra che solleverà il trofeo.

Soldi che all’Inter possono fare sempre comodo per sistemare i conti del bilancio. Una motivazione in più, se ce ne fosse bisogno, per battere la Juventus.