Autore di una grande prestazione in Inter-Juventus, Hakan Calhanoglu ha dovuto abbandonare prematuramente il campo per un problema muscolare.

Infatti, come rivelato da Mediaset, il centrocampista turco è stato sostituito al minuto 83, con l’ingresso di Gagliardini al suo posto. Una scelta, come spiegato da Inzaghi al medico Volpi, dovuta a un problema all’adduttore per Calhanoglu. Da capire l’entità dell’infortunio nei prossimi giorni.

Sulle sue condizioni, così come su quelle di Barella, è intervenuto Inzaghi nella conferenza stampa post-partita. Queste le sue parole:

“Sembrano solo affaticamenti. Il dottore mi ha abbastanza rassicurato, ma poi devono sempre passare 24 ore. Comunque, dovrebbero esserci senza problemi per Inter-Lazio“.