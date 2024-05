Scudetto e capocannoniere: chi ci è riuscito con l’Inter prima di Lautaro

“Prima gli obiettivi di squadra, poi quelli personali”. Detto, fatto. Uno dei mantra nelle dichiarazioni del capitano Lautaro Martinez si sta avverando. L’argentino, infatti, ha già conquistato aritmeticamente lo scudetto con l’Inter lo scorso 22 aprile, vincendo il derby contro il Milan e il suo secondo tricolore in nerazzurro, e ora si appresta ad aggiudicarsi anche la classifica cannonieri di Serie A.

Il Toro a Frosinone ha rotto il digiuno che durava dallo scorso 28 febbraio, segnando la rete numero 24 in campionato (27 stagionali) e portandosi a +8 da Dusan Vlahovic, seppur con una gara in più disputata. Un vantaggio che appare troppo abbondante per essere sperperato. Ma quali sono stati, nella storia dell’Inter, i giocatori capaci di vincere lo scudetto e il titolo di capocannoniere prima di Lautaro?

Ebbene, i precedenti sono otto in totale. I primi sono stati Peterly e Cevenini III, rispettivamente nel 1910 e 1920 con 25 e 21 gol. Successivamente, ci è riuscito due volte Giuseppe Meazza, capocannoniere e vincitore del campionato nel 1930 e 1938 con 31 e 20 gol.

Passando al Dopoguerra, invece, troviamo Sandro Mazzola nel 1965, autore di 17 reti con la Grande Inter di Herrera, e poi Roberto Boninsegna nel 1971 con 24 gol. Gli ultimi due prima del Toro sono stati Aldo Serena nell’anno dello scudetto dei record 1989 (22 gol) e Zlatan Ibrahimovic nel 2009 (25 gol), ultima stagione in nerazzurro prima del famoso trasferimento al Barcellona.