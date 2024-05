Inter, ‘Bombazo’ dall’Argentina: “Un club vuole Correa”

Potrebbe muoversi qualcosa di concreto intorno al nome di Joaquin Correa. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, a causa della mancata qualificazione alla prossima Champions League non verrà esercitata dal Marsiglia l’opzione per il riscatto obbligatorio del Tucu che avrebbe portato ben 10 milioni di euro nelle casse dell’Inter.

Il calciatore non rientra nei piani futuri del club che al suo rientro avrà l’esigenza di trovargli al più presto una nuova sistemazione. Sebbene qualche timido sondaggio dall’Arabia Saudita, ad oggi sembra decisamente più calda la pista che porta ad un ritorno dell’attaccante in Argentina.

Come rivelato da TNT Sports, l’Estudiantes sarebbe disposto a riportare a casa il classe 1994. Il club argentino, da cui ha avuto inizio la carriera di Correa, avrebbe già inserito il suo nome nell’elenco degli obiettivi per l’estate. Il club di cui l’ex interista Juan Sebastian Veron è presidente darebbe al ragazzo lo spazio che reclama.