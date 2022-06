DIRETTA – Porte aperte per Lukaku, Asllani-day, novità esterni – INTER NEWS

Nuovo appuntamento in diretta con i giornalisti della redazione di Passione Inter e i membri del club di Passione Inter che vi offrono il punto della situazione con le principali news sull'Inter di giornata. In queste ore si stanno muovendo passi concreti su Lukaku, su Asllani e su tanti profili che l'Inter segue per le corsie esterne.