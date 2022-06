Totti su Dybala: “Paulo all’Inter? Meglio che non parlo, so come è andata”

Francesco Totti non deve aver preso benissimo il probabile approdo di Paulo Dybala all' Inter. L'ex capitano della Roma infatti si era mosso in prima persona, esponendosi anche mediaticamente, per cercare di portare l'attaccante argentino in giallorosso. Intervistato da Sky, l'ex calciatore si è espresso così:

"Zanetti più bravo e convincente di me? Meglio che non dico niente... So come è andata. Sento Paulo ancora adesso, non è dipeso solo da lui. Se fosse stato così ci sarebbero state più speranze, invece... Lui in coppia con Lukaku? Sarebbe una coppia formidabile: la sua fantasia con la forza di Romelu sarebbe un binomio che qualsiasi allenatore vorrebbe".