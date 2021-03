Diritti tv, accordo in arrivo: ok a Dazn e Tim, tre partite per Sky

Come riporta il quotidiano Repubblica, in queste ore si sarebbe raggiunto un principio di accordo tra i diversi emittenti. A quattro giorni dalla scadenza delle offerte, l’Assemblea della Lega Serie A dovrebbe assegnare a Dazn e Tim i diritti per le 10 partite a settimana del campionato italiano di calcio. Sky dovrebbe avere in esclusiva tre partite grazie all’offerta di 70 milioni fatta dalla tv satellitare. Nella scorsa votazione i favorevoli erano stati 11: Juventus, Napoli, Inter, Lazio, Milan, Atalanta, Verona, Fiorentina, Parma, Udinese e Torino. Se Bologna e Roma voteranno davvero sì, saremmo a 13 voti. Ne mancherebbe solo uno. Contrari, quindi, resterebbero solo Genoa, Sampdoria, Sassuolo e Crotone.

